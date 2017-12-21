HAYVANINI KESİME GÖTÜREN YERLİ BESİCİYE 250 LİRA DESTEK VERİLECEK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 1 Ocak'tan itibaren, hayvanını kesime götüren küçük yerli üreticiye, 250 lira destek verileceğini açıkladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, et ve hayvan ithalatını bitireceklerini, küçük aile işletmelerine destek vereceklerini söyledi. Fakıbaba, 1 Ocak'tan itibaren 200 ve altı büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilerin, hayvanını ruhsatlı herhangi bir kesimhaneye götürdüğünde 250 lira destek alacağını vurguladı.
"KÜÇÜK ÜRETİCİLERE DESTEKLER OLACAK"
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada ucuz et tartışmalarına değinen Fakıbaba, "İthalat bitecek, küçük üreticilere desteklemeler olacak, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 500 bin buzağı besleyecek. Bu çalışmaların sonunda hayvan ithal eden değil, ihraç eden ülke olacağız. Küçük aile işletmeleri teşvik edilecek, görmediğiniz oranda teşvik edilecek, işi bilen insanları destekleyeceğiz" diye konuştu. Bu yıl başlattıkları damızlık, düve, manda, koç ve teke üretim merkezlerini güçlendireceklerini ifade eden Fakıbaba, "Bu et ithalini bıraktıracağız. Bunu küçük üreticilerle ve TİGEM'le yapacağız" dedi.
"DESTEKLERİ ARTIRDIK"
2017 döneminde toplam destek içinde hayvancılığın payını yüzde 4'ten yüzde 30'lara çıkardıklarını kaydeden Fakıbaba, "Son 15 yılda hayvancılığa 25 milyar lira ödedik" dedi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Fakıbaba, Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli'ni oluşturduklarını anlattı.
"İSRAF EDEN İFLAS EDER"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, bugün, bir tarafta açlığın, diğer tarafta ise aşırı tüketimden gelen sağlık sorunları ve israfın bir arada olduğu dünyada yaşandığına dikkati çekti. Dünyada 2 milyar insanın aşırı kilolu olduğunu belirten Fakıbaba, 800 milyon insanın da açlık çektiğine dikkat çekti. Fakıbaba şöyle konuştu: "Bunun da 650 milyonu obezite sorunlarıyla uğraşırken 800 milyon insan açlık çekiyor ve yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor, O nedenle, geldiğimiz günden beri hep 'İsraf eden, iflas eder' diyoruz, 'Tarım ve gıda sadece yiyeceğimiz değil, geleceğimizdir' diyoruz."
Kaynak: haberinburada
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