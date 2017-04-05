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hayvanlara küpe affı

HAYVANLARA KÜPE AFFI

Sığır cinsi hayvanlarla koyun ve keçi türü hayvanlar bu yılın sonuna kadar idari para cezası uygulanmadan küpelenerek kayıt altına alınacak.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:25
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Yasal süresinde kayıt altına alınamayan her yaştaki sığır cinsi hayvanlarla koyun ve keçi türü hayvanlar bu yılın sonuna kadar idari para cezası uygulanmadan küpelenerek kayıt altına alınacak.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, konuyla ilgili iki yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereği 2017 sonuna kadar hayvanların küpelenmesi ve kayıtlarının yapılması hedefleniyor.



Bakanlığın açıklamasında, yönetmeliklerle hayvan hareketlerinin ve hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanarak, gerekli sağlık ıslah istatistik ve destekleme ödemeleri kayıtlarının daha düzenli tutulmasının amaçlandığı belirtildi.



 



kaynak:ahaber








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