HAZAL KAYA'NIN EV HALİ
Oyuncu Hazal Kaya, evinde Bülent Şakrak ile maç izlerken fotoğraf paylaştı. Kaya'nın pijamalı ve makyajsız hali dikkati çekti.
Hazal Kaya, Medyapım'ın aile temalı 'Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında 'Fiona Gallaher' karakterine hayat verecek.
Güzel oyuncunun, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım hayranlarını şaşırttı.
Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile birlikte maç izlerken fotoğrafını paylaşan Hazal Kaya, eski görüntüsünden çok farklı bir haldeydi.
kaynak:milliyet
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