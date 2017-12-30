Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın babası Thierry, "Eden, Chelsea'nin sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. Çünkü Real Madrid'in teklifini bekliyor" dedi.

Transfer döneminde ismi Real Madrid ile anılan Eden Hazard için flaş bir transfer iddiası geldi. Belçikalı yıldızın babası Thierry Hazard, Fransız basınına yaptığı açıklamalarda oğlunun, Chelsea'nin sözleşme uzatma teklifini reddettiğini açıkladı.

"REAL MADRID'İN BİR İLGİSİ VAR"

Thierry Hazard, "Eden, Chelsea'nin teklif ettiği sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Real Madrid'in bir ilgisi var. Ancak şu anda Real Madrid'den kimse bizimletemasa geçmedi" sözlerini kullandı.

"ZIDANE İLE ÇALIŞMAK RÜYA DEMİŞTİ"

Eden Hazard, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunmuş ve Zidane ile beraber çalışmanın bir rüya olduğunu söylemişti.

Kaynak: haberinburada