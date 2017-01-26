HAZIMSIZLIK VE MİDE ŞİKAYETLERİNİ YOK EDİYOR!
Sindirim sorunu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar hemen ilaca sarılmak yerine doğal tedavilere başvurulmasını öneriyor.
Beslenme uzmanı Cassandra Barns, şişkinliğe karşı etkili olan gıdaları sıralıyor: "Elma sirkesi gaz ve mide bulantısı gibi hazımsızlık şikayetlerini giderir.
Lahana sindirimi kolaylaştırır. Sarımsak güçlü bir anti-bakteriyeldir. Enginar bağırsaklardaki iyi bakterileri besleyen probiyotik etkiye sahiptir. Zencefil ve kabak çekirdeği de çok yararlıdır."
kaynak:sabah
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