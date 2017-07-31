Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Belli Oldu! İlk 3 Değişmedi
Atatürk Büstü Saldırganı İfadesiyle Pes Dedirtti: Pişman Değilim, Rüyada Tebliğ Edildi
Okulun Altından Antik Tiyatro Çıktı! Şimdi Yıkılması Gündemde
Seo Optimizasyonu Seo İpuçları Ve Sayfa İçi Seo
Restoranda Amuda Kalkmak İsteyen Gencin Dramı, Ağır Çekimle Kamerada!
Evsiz Adamı Konaklama Karşılığında Köle Yapan Çift Tutuklandı
Gözaltına Alınan Hdp Batman Milletvekili Başaran, Serbest Bırakıldı
Roma'da Cengiz Devri Başladı
Bekir İrtegün'ün İtirafçı Olduğu İçin Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldığı Ortaya Çıktı
Thy'nin İşten Çıkardığı 30 Aşçıyı Nusret Kaptı
Türk Dövüşçü Volkan Özdemir, Rakibini 42 Saniyede Perişan Etti
Aykut Kocaman, Başakşehirli Edin Visca'yı İstiyor
Darbecilerin Telsiz Kayıtlarında Ortaya Çıktı: Orgeneral Zekai Aksakallı'yı Vurun Emri!
Ebru Yaşar'ın Eşiyle Ünlü Bakliyatçı Villa Yüzünden Mahkemelik Oldu
Ünlü Çifti Pelin Akil Ve Anıl Altan'ın Aşk Pozu Herkesi Mest Etti
Yeni Yıldan İtibaren Stuttgart'ta Dizel Yasak
Derya Alabora'nın Meslek Hayatının Sonu Deyip Sürdü, Sonuç Ortada!
Türkiye'nin Turizm Geliri Artarak 5,4 Milyar Dolar Oldu
Haziran Ayında İhracat Arttı, İthalat Azaldı
Şanlıurfa Valiliği'nden Atatürk Büstüne Saldırıyla İlgili Açıklama: Akli Dengesi Yerinde Değil

Haziran Ayında İhracat Arttı, İthalat Azaldı

HAZİRAN AYINDA İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI

Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolara yükseldi, ithalatı ise yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolara geriledi.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 10:40
Puan Ver : Haziran Ayında İhracat Arttı, İthalat Azaldı(5/10)1

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat %1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 9,1 azalışla 6 milyar 11 milyon dolara düştü.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 9,1 AZALDI

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9,1 azalarak 6 milyar 11 milyon dolara düştü. Beklenti 6 milyar dolardı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Haziran ayında yüzde 66,1 iken, 2017 Haziran ayında yüzde 68,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %2,5, ithalat %0,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,5, ithalat %7,9 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 47,5 OLDU

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Haziran ayında yüzde 48,5 iken, 2017 Haziran ayında yüzde 47,5 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2017 Haziran ayında 6 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Haziran ayında 1 milyar 301 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 896 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 886 milyon dolar ile ABD ve 808 milyon dolar ile İngiltere takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Haziran ayında 1 milyar 924 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 642 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 385 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 64 milyon dolar ile ABD izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Haziran  Ayında  İhracat  Arttı  İthalat  Azaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER