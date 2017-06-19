HAZİRAN'DA KARLA MÜCADELE
Akseki'de kışın sert geçtiği yayla kesimlerinde yaz aylarında bile erimeyen kar yığınları nedeniyle yol ulaşıma kapanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçeye bağlı 2500 rakımlı Morca Yaylası'nda kışın yağan kar sonrası kapanan yolları açmak için çalışma yaptı. İş makinesiyle kar kütleleri kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.
kaynak:milliyet
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