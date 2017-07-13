HAZIRLIK MAÇINDA YENİLİNCE TRANSFERİN SİNYALİNİ VERDİ
Hazırlık maçında Sporting Lizbon'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, "Var olan oyuncu grubuyla ve transferlerle tamamlayacağımız şeyler var." diyerek transfer sinyali verdi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Sporting'e 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları;
"2 AYA TAM KIVAMA GELİR"
"Buradan alacağımız ve veriler bizim için çok daha önemli. Temel problemlerden biri duran toplar olarak görünüyor. Oyunda saldırgan halimiz son 20-25 dakikaya göre daha iyiydi. 1,5-2 aya kadar tam kıvama geleceğini düşünüyorum. "
"TRANSFER SİNYALİNİ VERDİ"
"İlk resmi maça kadar daha iyi olacağız. Bunlar hazırlık maçları. Oyuncuların fiziksel gelişmelerini ayakta tutmak önemli. Hazır olmayan oyuncuları bu maçlara sokarken zaman tanımak en büyük dikkat ettiğimiz şey. Var olan oyuncu grubuyla ve transferlerle tamamlayacağımız yerler var. 70 dakikalık takım son derece kuvvetli gibi gözüküyor."
VALBUENA: ÖNEMLİ OLAN MAÇIN ADAMI SEÇİLMEM DEĞİL
"Önemli olan benim maçın adamı seçilmem değil. Takımın ortaya koyduğu performans. İlk maça göre gelişimimizi görebiliyoruz, daha iyiye gidiyoruz. İlk yarıda çok iyi bir görüntü ortaya koyduk"
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 15-17 Temmuz'da Marmaray Ücretsiz Olacak Ve Sabaha Kadar Hizmet Verecek
- Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvurular Başlıyor
- Rusya Hamburg Olayları Üzerinden Abd'ye İmalı Bir Mesaj Gönderdi
- Abd'den Türkiye'deki Vatandaşlarına 15 Temmuz Uyarısı
- Bilgisayarını Çalan Hırsızdan Sadece 4 Yıllık Emeğini İstedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş, Gaziantepsporlu Orkan Çınar'la Anlaştı
- Hakan Çalhanoğlu, Milan'da "Efsane Forma"Yı Giydi
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Imbula'yı İstiyor
- Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un Teşvik Primi Teklifinin Ses Kayıtları Ortaya Çıktı
- Aykut Kocaman'dan Salih Uçan'a: Takımda Kalıp Kalmayacağını Performansın Belirleyecek
DÜNYA HABERLERİ
- Ağda Firmasının Aşırı 'ateşli' Reklamları Yasaklandı
- Dünya'nın Yörüngesine İlk Işınlanma Yapıldı
- Sosyal Medya Bağımlılığı Can Aldı: Telefonunu Küvete Düşürerek Çarpıldı
- Sting, 104 Bin Euro'luk Ödülünü Mültecilere Bağışladı
- Boğa Festivali Sırasında Kimseye Aldırış Etmeden Çatıya Çıkıp Cinsel İlişkiye Girdiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar