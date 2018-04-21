Yeni bir yükseliş döneminin başlayacağı 24 Haziran için AK Parti hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Erdoğan, haftaya cuma günü yol haritasını açıklayacak. Seçimin slogan ve müzikleri kısa süre içinde açıklanacak. Seçim çalışmaları, Ramazan'a denk gelmesi nedeniyle sahur dikkate alınarak planlanacak.

AK PARTİ KOLLARI SIVADI

AK Parti, 13. seçimi için kolları sıvadı. Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlayan AK Parti, kısa süre içinde seçim beyannamesi başta olmak üzere slogan ve filmlerini kamuoyuna duyuracak. TBMM'nin seçim tatiline girmesi ile birlikte AK Parti de hazırlıklarını bitirmiş olarak meydanlara inecek.

KAMPANYALAR MHP İLE FARKLI YÜRÜTÜLECEK

AK Parti'de resmi seçim kampanyasının başlangıcı Mayıs ayının ortası olarak planlanıyor. 'Cumhur ittifakı'nı oluşturan MHP seçime girecek olan AK Parti, iletişim kazalarına karşı 'sıkı bir eş güdüm' gerçekleştirecek. Ancak kampanyalar MHP ile farklı yürütülecek.

81 İLDE MİTİNG PLANI

AK Parti iki koldan sahada olacak. Miting yapılacak iller Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arasında paylaştırılacak. Böylece AK Parti'nin miting düzenlemediği şehir kalmayacak. Bölgelerinde seferber olacak başbakan yardımcıları ve bakanlar da çalışmalarını bu isimlerin programlarına göre belirleyecek. Miting programına son şekli MYK'nın yapılacak ilk toplantısında karar verilecek.

Milletvekili adayları ise her seçim döneminde AK Parti il başkanlıkları bünyesinde oluşturulan ve büyük bir başarı ile çalışan seçim koordinasyon merkezleri ile koordineli çalışacak.

BÜYÜKŞEHİRLERE ÖZEL PROGRAM

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde Erdoğan ve Yıldırım'a farklı programlar hazırlanacak. Bu şehirlerde gerçekleştirilecek büyük mitinglerin yanı sıra Cumhurbaşkanı ve Başbakan için ilçe düzeyinde lokal mitinglerde tertip edilerek daha geniş seçmene ulaşım sağlanacak.

MÜZİKLER TAMAM GİBİ

Seçim müziklerini de büyük oranda hazırlayan AK Parti, seçim slogan ve filmlerle ilgili de son noktayı ilerleyen günlerde koyacak. Belirlenecek sloganda Türkiye'nin yeni bir sisteme adım atması ve milli birlik ruhunun yanı sıra iç ve dış tehditler anlatılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Vaatlerin yanı sıra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye getireceği yararların anlatılacağı bir seçim beyannamesi ile seçmenin karşısına çıkılacak. Erdoğan, 2014'te cumhurbaşkanı adayı, AK Parti Genel Başkanı olarak ise son kez 11 Haziran 2011 seçimlerinde beyannameyi açıklamıştı.

SAHURA KADAR SAHADA

Bu seçimde sosyal medyayı da ağırlıklı kullanacak olan AK Parti, internet temelli bir seçim kampanyası yürütecek. Erdoğan'ın mesajları bir saat içinde mahalle başkanlarına kadar iletilecek. Bu da oluşturulacak dijital platform ile gerçekleştirilecek. Seçimin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle çalışmalar sahur dikkate alınarak planlanacak. AK Parti, bu nedenle 24 saat esasına göre sahada olacak.

Kaynak: haberinburada