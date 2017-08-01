Eğlence sektörü dijital dünyayı tüm nimetleriyle kullanan en önemli ve büyük sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak dijital dünya daima fırsatları sunmayabiliyor. Nimetleri kadar tehlikeleriyle de öne çıkan dijital dünyayla ilgili ortaya çıkan son büyük sorun ise dünyanın şu sıralar en popüler dizisi olan Game of Thrones - Taht Oyunları'nı ilgilendiriyor.

GAME OF THRONES'UN YAKLAŞAN BÖLÜMLERİ SIZDIRILDI

Geçtiğimiz dönemde Sony ve Disney siber saldırılarla boğuşmuş ve çeşitli zararlar görmüştü. Şimdi ise Game of Thrones'un yapımcı şirketi HBO'nun başı siber saldırganlarla derde girdi. HBO'ya ait birkaç dizinin yaklaşan bölümleri ve en az bir senaryo, şirket sistemlerini ihlal eden hacker'lar tarafından internete sızdırıldı. Üstelik bu sızıntıların sadece bir başlangıcı olabilir.

HBO HACK'LENDİ: HEDEF GAME OF THRONES!

"HBO yakın zamanda mülkiyet bilgilerinin ele geçirilmesine neden olan bir siber olay yaşadı" şeklinde resmi bir açıklamaya yer verilen olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Şirket konuyu aydınlatmak için kolluk kuvvetleri ve siber güvenlik şirketleriyle çalışılmaya başlamış bile.

1.5 TERABYTE BOYUTUNDA VERİ ALINMIŞ

"Veri koruması HBO'nun en büyük önceliğidir ve elimizdeki verileri korumak bizim en önemli sorumluluğumuzdur" açıklamasına yer verilen olayda siber saldırganlar şirketten 1,5 terabyte boyutunda veri aldığını iddia ediyor.

BALLERS VE ROOM'UN YENİ BÖLÜMLERİ İNTERNETTE

Şu ana kadar Ballers ve Room 104 adlı dizilerin yeni bölümleri saldırganlar tarafından internete yüklendi. Game of Thrones'un yayınlanan 3.bölümünden sonra yayınlanması beklenen 4.bölümünün senaryosu olduğu iddia edilen bir bilgiler de daha fazlasının sözü verilerek paylaşılmış durumda.

HBO, ÇALIŞANLARINI E-POSTA İLE UYARDI

HBO, hangi içeriğin çalındığına, belirli başlıkların veya erişilen veri miktarının teyit edilmesine ilişkin yorum yapmıyor. Bu sabah, HBO Başkanı ve CEO'su Richard Plepler HBO çalışanlarına e-posta göndererek uyardı.

"SİBER ÇAĞIN EN BÜYÜK SIZINTISI"

Pazar günü, saldırıyı ilan eden birçok gazeteciye anonim bir e-posta gönderildi: "Merhaba insanlık. Siber çağın en büyük sızıntısı gerçekleşiyor. Adı ne? Ah söylemeyi unutmuşum. Adı HBO ve Game of Thrones... Sızıntıya tanık olma ve ilk kez indirme hakkına sahip öncüler olduğunuz için şanslısınız. Keyfini çıkarın & bunu yayın. Kim iyi yayarsa onunla röportaj yapacağız. HBO bitiyor."

HENÜZ POPÜLER DİZİYLE İLGİLİ SIZINTI YOK

Hacker'ların HBO siber saldırısıyla şirketin en önemli hazinesi olan Game of Thrones'un bölümüne veya ne tip bilgilerine sahip olduklarıyla ilgili bir bilgi yok ve daha iyisi henüz popüler diziyle ilgili bir sızıntı da olmadı.

Kaynak: haberinburada