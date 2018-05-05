HDP EŞ BAŞKANI'NIN PASAPORTUNA EL KONULDU
Seçim çalışmaları kapsamında Belçika'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Seçim çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
POLİS EL KOYDU
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na geldi. Pasaport kontrol sırasında polis ekipleri, pasaportunun iptal olduğunu ve el konulacağını Temelli'ye bildirdi.
HEMEN AVUKATLARI GELDİ
Bunun üzerine Sezai Temeli'nin avukatları havalimanına geldi. Yurt dışına çıkamayan Temelli, daha sonra havalimanından ayrıldı. - İstanbul
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'yı Kunduzlar Bastı, Belediye Başkanı Çözüm Önerdi: Pişirip Yiyelim!
- İsrail Kazanma İhtimalinin Düşük Olması Gerekçesiyle Pes Edip Çekildi
- Ayı İle Selfie Çekmek İsterken Öfkeli Hayvan Tarafından Parçalandı
- Ezeli Düşmanlık Bitiyor! Trump-Kim Zirvesinin Yer Ve Tarihi Netleşti
- Zırhlı Kamyonun Kapağı Açılınca Yüz Binlerce Dolar Yola Saçıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar