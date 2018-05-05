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HDP Eş Başkanı'nın pasaportuna el konuldu

HDP EŞ BAŞKANI'NIN PASAPORTUNA EL KONULDU

Seçim çalışmaları kapsamında Belçika'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Hdp Eş Başkanı'nın Pasaportuna El Konuldu(5/10)1

Seçim çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

POLİS EL KOYDU

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na geldi. Pasaport kontrol sırasında polis ekipleri, pasaportunun iptal olduğunu ve el konulacağını Temelli'ye bildirdi.

HEMEN AVUKATLARI GELDİ

Bunun üzerine Sezai Temeli'nin avukatları havalimanına geldi. Yurt dışına çıkamayan Temelli, daha sonra havalimanından ayrıldı. - İstanbul

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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