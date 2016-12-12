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hdp il ve ilçe yöneticilerine yönelik operasyon

HDP İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul'da HDP İl ve İlçe yöneticilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:38
Puan Ver : Hdp İl Ve İlçe Yöneticilerine Yönelik Operasyon(10/10)9


İstanbul'da HDP İl ve İlçe yöneticilerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında HDP il başkanı Aysel Güzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde HDP'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



 



kaynak:sabah








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