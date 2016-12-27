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hdp ve dbp kars il başkanları tutuklandı

HDP VE DBP KARS İL BAŞKANLARI TUTUKLANDI

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı ile DBP Kars İl Başkanı Yeliz Çopur tutuklandı.

Tarih : 27 Aralık 2016, 13:38
Puan Ver : Hdp Ve Dbp Kars İl Başkanları Tutuklandı(9/10)11


Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Başkanı Sevda Subaşı ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars İl Başkanı Yeliz Çopur, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP il ve ilçe başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı ile DBP Kars İl Başkanı Yeliz Çopur'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan Subaşı ile Çopur, savcılıktaki ifadeleri sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğine "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütüne maddi yardım sağlamak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.



Operasyonda gözaltına alınan HDP ve DBP'li 4 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



 



 



kaynak:AA








Etiketler: Hdp  Ve  Dbp  Kars  İl  Başkanları  Tutuklandı    haber

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