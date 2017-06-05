

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan, 30 Ocak günü yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yargılanmasına Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.







Davanın bugün görülen duruşmasına 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP'li Baluken Sincan cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile avukatları ise duruşma salonunda katıldı. Duruşmayı HDP milletvekilleri Ahmet Yıldırım, Feleknas Uca, İmam Taşçıer, Ziya Pir ve Feleknas Uca da izledi.







kaynak:milliyet