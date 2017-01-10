

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yeşilırmak ve F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.







Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yeşilırmak, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.







F.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







kaynak:sabah