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Hdp'li Demirtaş Ve Önder İçin İstenen Ceza Belli Oldu
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HDP'Lİ DEMİRTAŞ VE ÖNDER İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU


HDP'li Demirtaş ve Önder için istenen ceza belli oldu
Tarih : 30 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Hdp'li Demirtaş Ve Önder İçin İstenen Ceza Belli Oldu(7/10)3

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istedi.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş sağlık raporu aldığı için katılmadı. Duruşmada, tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder hazır bulundu.

MAHKEME BAŞKANI, AVUKATLARI DIŞARI ÇIKARTTI

Mahkeme Başkanı, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti.

Bunun üzerime Mahkeme Başkanı, duruşmanın huzurunu bozduğu gerekçesiyle avukatların dışarı çıkartılması kararı aldı.

Sanık avukatları duruşma salonundan çıktıktan sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını okudu.

5'ER YIL HAPİS CEZALARI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında 17 Mart 2013'te Zeytinburnu'nda BDP organizasyonuyla gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK adına yasa dışı sloganların atıldığı ve parti yöneticilerinin konuşma yaptığı belirtildi.

Milletvekili olmaları nedeniyle Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in dosyalarının ayrıldığı ve haklarında soruşturma izni alınarak iddianame hazırlandığını hatırlatıldı.

Mütalaada, yaptıkları konuşmalar nedeniyle Demirtaş ve Önder'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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