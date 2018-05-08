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Hdp'li Faysal Sarıyıldız Dağa Çıktı, Teslim Olan Pkk'lı Yerini Söyledi
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HDP'li Faysal Sarıyıldız dağa çıktı, teslim olan PKK'lı yerini söyledi

HDP'Lİ FAYSAL SARIYILDIZ DAĞA ÇIKTI, TESLİM OLAN PKK'LI YERİNİ SÖYLEDİ

Irak sınırından geçerek Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, örgütün sızma noktalarını anlattı. "Demhat Andok" kod adlı terörist, eski HDP Millekvekili Faysal Sarıyıldız'ın Gare'de olduğunu söyledi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Hdp'li Faysal Sarıyıldız Dağa Çıktı, Teslim Olan Pkk'lı Yerini Söyledi(7/10)3

Şırnak'ta Irak tarafından gelerek güvenlik güçlerine teslim olan 'Demhat Andok' adlı terörist itirafçı olarak bütün bildiklerini anlattı.

Eski HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın Avrupa'dan Mahmur kampına geldiğini söyleyen itirafçı terörist, Sarıyıldız'ın şuan Gare bölgesinde olabileceğini de söyledi. Örgütün Türkiye'ye sızmak için kullandığı iki önemli noktanın yerini de güvenlik güçlerine bildirdi.

"BETON BLOKLARIN ALTINDA KALDI"

Demhat Andok, örgütün Suriye giriş çıkış için bu noktaları kullandığını anlattı. Bu noktalar uydu koordinatlarıyla belirlenerek Mardin'deki ilgili birimlere bildirildi ve kontrol altına alındı. Örgütün eylem plan ve stratejilerine dair mühim bilgiler veren Demhat Andok ifadesinde sızma noktalarını şöyle anlattı:

"Nusaybin İlçesi ve Kızıltepe arasında kalan, Suriye tarafında ise Amude bölgesine denk gelen bir alanda, Su Yatağı ve Su Tüneli mevcut, Terör örgütü Suriye geçişlerinde bu yolu kullanır, beni de Suriye Ülkesine bu güzergahı kullanarak geçirdiler, Su Yolu dediğim sazlık ve kamışlık alanlardan oluşur ve yolun karşısında geçildiği zaman Su kanalı başlar, bu su kanalı örgüt tarafından Tünel olarak kullanılır ve Suriye sınır hattında bulunan beton bloklarının altında kalır, bu Su Tüneli Suriye tarafına kadar gider ve yaklaşık bir insan boyunda olan bir tüneldir.'

Demhat Andok kod adlı teröristin sorgusu sürüyor.

"MUHTARIN KÖYÜ"

"Tünelin çıkışında Suriye tarafından Amude bölgesine gelmeden Mülteci kampı mevcuttur, yine görebildiğim kadarıyla sınırın bu Tünelin girişi normalde tel örgüler ile kapatılmıştı ancak muhtemelen geçiş yapan örgüt mensupları tarafından kesilmiş ve pasif hale getirilmişti, Tünelin bulunduğu noktanın karşısındaki köye ise Muhtarın köyü diyorlardı"

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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