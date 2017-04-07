

Batman Cumhuriyet Bşasavcılığının hakkında yürüttüğü bir soruşturma kapsamında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, sabah saat 09.00 sıralarında evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye götürüldü. HDP'nin diğer Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, hakkında yürütülen toplantı ve gösteri yasasına muhalefet soruşturması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye götürüldüğünü söyledi.















kaynak:sabah