Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

hdp'li milletvekili ayşe acar gözaltına alındı

HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ AYŞE ACAR GÖZALTINA ALINDI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında saat 09.00 sıralarında Batman'daki evinden gözaltına alarak adliyeye götürüldü.

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:00
Puan Ver : Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı(7/10)9



Batman Cumhuriyet Bşasavcılığının hakkında yürüttüğü bir soruşturma kapsamında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, sabah saat 09.00 sıralarında evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye götürüldü. HDP'nin diğer Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, hakkında yürütülen toplantı ve gösteri yasasına muhalefet soruşturması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye götürüldüğünü söyledi.


 


 


 


kaynak:sabah








Etiketler: Hdp  Li  Milletvekili  Ayşe  Acar  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER