HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ ZİYA PİR HAKKINDA
Tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pir hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderildi. Tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar