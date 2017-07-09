HDP'Lİ PERVİN BULDAN KAZA GEÇİRDİ! AMELİYATA ALINACAK
HDP Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Özel Güven Hastanesi'ne kaldırılan Buldan'ın kolunun kırıldığı ve ameliyata alınacağı öğrenildi.
KOLU KIRILDI
Hürriyet'in haberine göre, Ankara Esat'ta şoförünün kullandığı aracın ticari taksi ile çarpışması sonucu kolu kırılarak Özel Güven Hastanesi'ne kaldırılan HDP Iğdır Milletvekili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın kolunun kırıldı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER, AHMET TÜRK ve SIRRI SAKIK HASTANEYE GİTTİ
Buldan'ın ameliyata alınacağını öğrenen HDP Milletvekili TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder ile eski milletvekilleri Ahmet Türk ve Sırrı Sakık hastaneye geldi.
Kaynak: haberinburada
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