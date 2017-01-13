

HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.







Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, 2011 yılında katıldığı 5 ayrı gösteri yürüyüşü ve cenaze töreninde 'terör örgütü üyesi olduğu' ve 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla hakkında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davasına devam edildi.







kaynak:yenişafak