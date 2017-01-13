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hdp'li vekil aydoğan'a 4 yıl hapis

HDP'Lİ VEKİL AYDOĞAN'A 4 YIL HAPİS

HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 13 Ocak 2017, 13:55
Puan Ver : Hdp'li Vekil Aydoğan'a 4 Yıl Hapis(9/10)10


HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, 2011 yılında katıldığı 5 ayrı gösteri yürüyüşü ve cenaze töreninde 'terör örgütü üyesi olduğu' ve 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla hakkında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davasına devam edildi.



 



kaynak:yenişafak








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