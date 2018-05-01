Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Elazığ Şubesi tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Perşembe Pazar alanında düzenlenen 1 Mayıs etkinliğine HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve KESK'e bağlı sendikaların yanı sıra CHP'liler de katıldı.

"CHP TABANI HALA HAK, HUKUK, ADALET DİYOR"

Konuşmaların ardından kürsüye HDP'li Milletvekili Ziya Pir çıktı. Pir'in konuştuğu sırada CHP'liler 'Hak hukuk adalet' sloganı attı. Pir sloganın üzerine "Elazığ'daki CHP tabanı hala hak, hukuk, adalet diyor. Buna samimiyetiyle inanıyor, sizi kutluyorum" dedi.

HDP'Lİ VEKİL CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Pir'in diğer konuşmalarında da CHP'yi eleştirmesi üzerine alanda bulunan CHP'liler tepki gösterdi. Kısa süre çıkan kargaşa ve gerginliğin ardından CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve partililer alanı terk etti.

"BURADA HEDEF CHP'YE HAKARET ETMEK DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, "Burası 1 Mayıs'tır. Emekçinin ve ezilenin bayramıdır. Hedef hak, hukuk ve adalet özleminin dile getirilmesidir. Burada hedef CHP'ye laf söylemek ve hakaret etmek değildir. 1 Mayıs bayramı sevinçle kutlanmalı" dedi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada