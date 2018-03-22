"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

SANIK AVUKATI DA TUTUKLU

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Taşdemir ve Öztürk ve avukatları katılmadı. Duruşmaya ayrıca Taşdemir'in avukatı olan ve HDP eski Ağrı İl Başkanı Olcay Öztürk de Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklandığından dolayı katılamadı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında yapılan usulü işlemlere rağmen duruşmaya gelmeyen Öztürk hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

KAÇAK SANIK OLARAK KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti de ara kararında, Berdan Öztürk hakkında savunmasının ve delillerinin tespiti amacıyla yapılan usulü işlemlerin sonuçsuz kalması göz önüne alınarak, sanığın kaçak sanık olarak kabulü ile savunma ve delillerin tespitine yönelik olarak hakkında "yakalama kararı" çıkarılmasına karar verdi. Heyet, Öztürk'ün mahkemenin yargı çevresi içinde yakalandığı takdirde derhal hazır edilmesi ve mahkemenin yargı çevresi dışında yakalandığı takdirde savunmasının tespiti sonucunda başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise serbest bırakılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi

Kaynak: haberinburada