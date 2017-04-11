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hdp'li vekil hakkında yakalama kararı

HDP'Lİ VEKİL HAKKINDA YAKALAMA KARARI

KCK ana davası kapsamında dosyaları ayrılan HDP'li 8 milletvekili arasında bulunan Ağrı Milletvekili Taşdemir hakkında "yakalama" kararı çıkarıldı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 14:44
Puan Ver : Hdp'li Vekil Hakkında Yakalama Kararı(8/10)5


KCK ana davası  kapsamında dosyaları ayrılan HDP'li 8 milletvekili  Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  yargılanıyor. Duruşmaya, HDP  milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak,  Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım katılmazken,  avukatları hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, savunması alınmayan, analiz için ses kaydı  vermeyen ve hakkında daha önce çıkarılan "zorla getirme" kararını gerekçe  göstererek, Taşdemir hakkında "yakalama" kararı uygulanması yönünde görüşünü  bildirdi. Sanık avukatları, müvekkilleri Taşdemir'in kaçma şüphesinin olmadığını  öne sürerek, savcının "yakalama" kararı yönündeki talebinin reddedilmesini  istedi.



 



kaynak:milliyet








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