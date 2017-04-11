HDP'Lİ VEKİL HAKKINDA YAKALAMA KARARI
KCK ana davası kapsamında dosyaları ayrılan HDP'li 8 milletvekili arasında bulunan Ağrı Milletvekili Taşdemir hakkında "yakalama" kararı çıkarıldı.
KCK ana davası kapsamında dosyaları ayrılan HDP'li 8 milletvekili Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Duruşmaya, HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, savunması alınmayan, analiz için ses kaydı vermeyen ve hakkında daha önce çıkarılan "zorla getirme" kararını gerekçe göstererek, Taşdemir hakkında "yakalama" kararı uygulanması yönünde görüşünü bildirdi. Sanık avukatları, müvekkilleri Taşdemir'in kaçma şüphesinin olmadığını öne sürerek, savcının "yakalama" kararı yönündeki talebinin reddedilmesini istedi.
kaynak:milliyet
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