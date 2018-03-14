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HDP'li vekile Meclis'te tokat gibi cevap: Savaş değil terörle mücadele

HDP'Lİ VEKİLE MECLİS'TE TOKAT GİBİ CEVAP: SAVAŞ DEĞİL TERÖRLE MÜCADELE

TBMM'de HDP'li Beştaş'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Savaş" ifadesini kullanmasına Meclis Başkanvekili Bahçekapılı "Türkiye savaşta değil! Terörle mücadele ediyor!" sözleriyle tepki gösterdi.

Tarih : 14 Mart 2018, 23:40
Puan Ver : Hdp'li Vekile Meclis'te Tokat Gibi Cevap: Savaş Değil Terörle Mücadele(6/10)2

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, " Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir savaş içerisinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti şu anda terörle mücadele etmektedir ve terörist gruplara karşı bir harekat yönlendirmektedir. Bu ayrımı lütfen yapın." dedi.

TORBA TASARI GÖRÜŞÜLÜYOR

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

HDP'Lİ BEŞTAŞ "SAVAŞ" İFADESİNİ KULLANDI

Görüşmelerde söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bazı HDP'li sözcülerin, Zeytin Dalı Harekatı'ndan bahsederken "savaş" ifadesini kullandıklarını anımsattı. Bu ifadeyi kınadıklarını belirten Akçay, Zeytin Dalı Harekatı'nın, bölgenin istikrarına yönelik yapıldığını, savaş değil, haklı bir mücadele olduğunu dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyona ilişkin her gün "savaş" ifadesini kullandığını iddia etti.

"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE ETMEKTEDİR"

Beştaş'ın sözlerine tepki gösteren Başkanvekili Bahçekapılı, "Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir savaş içerisinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti şu anda terörle mücadele etmektedir ve terörist gruplara karşı bir harekat yönlendirmektedir. Bu ayrımı lütfen yapın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyonlara ilişkin asla "savaş" ifadesini kullanmadığına dikkati çeken Bahçekapılı, operasyonda, sivillere zarar verilmemesi için azami dikkat gösterildiğini aktardı.

"ORADA HİÇBİR SİVİL BOMBALANMIYOR"

Bu sırada Beştaş'ın, bazı fotoğraflar göstermesi üzerine Bahçekapılı, "Bakın Sayın Beştaş, bu bilgileri nereden aldığınızı bilmiyorum ama ülkenize güvenin, ülkenizin medya organlarına güvenin, ülkenizin hükümetine güvenin, ülkenizin yetkili organlarının verdiği bilgilere güvenin, bu konuda uluslararası çapta ve alanda faaliyet gösteren Türkiye aleyhtarı kurumlardan bilgi alarak burayı karıştırmayın. Orada hiçbir sivil bombalanmıyor. Bu ölümleri sorguluyorsanız eğer, dün Diyarbakır'da mayınla öldürülen şehitleri de sahipleneceksiniz, onu da sorgulayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Bahçekapılı birleşime ara verdi. Aranın ardından tasarının görüşmelerine devam edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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