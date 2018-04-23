HDP'Lİ VEKİLİN SÖZLERİ MECLİS BAŞKANI'NI ÇILDIRTTI: SİZİ DIŞARI ATARIM
Meclis'teki 23 Nisan özel oturumunda, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş'ın "Kürt illeri" çıkışı ortamı gerdi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, "Asla olamaz, böyle laf olmaz, böyle şey yok; neresi bu, yok böyle bir yer!" diyerek HDP'li vekile kızdı.
BULDAN: İRADEMİZİ YOK SAYMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin sekiz milletvekilinin tutuklu bulunduğunu hatırlatarak konuşmasına başladı. Yakın zamandaki uygulamalarla parlamenter sistemin tamamen tasfiye edildiğini belirten Buldan, demokratik hedeflerin otokratik düzen tarafından rafa kaldırıldığını söyledi.
Buldan, OHAL uygulamasına da eleştiriler yöneltti. "Bu ülke, 'Ben yaptım, evladır' anlayışıyla yönetilmeye çalışılmaktadır. Şüpheli bir referandum sonrası yapılan ilk seçime olağanüstü hukuksuz bir ortamda baskın seçimle gidiyoruz" ifadesini kullanan Buldan, "İrademizi yok saymaya kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu. Buldan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu coğrafyada Kürtlerin yaşadığı coğrafyalar 1925-1950 arasında OHAL'le yönetildi. 1987'den 2002'ye kadar da OHAL uygulanmıştır. Son 2 yılı da sayarsak 50 yıldan fazla süre bu coğrafya OHAL'le yönetilmiştir."
BULDAN'A AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ
AK Parti Grup Başkanvekili ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Pervin Buldan'ın sözlerine tepki gösterdi. "AK Parti grubuna baksanız, Kürt kökenli vekiller olduğunu görürsünüz. Yaşanan Kürt meselesine ilişkin bir mesele değil, yaşanan terörle ilgili yargının verdiği kararlar" diyen Bostancı, "Bunları değerlendirirken ayrı bir etnik çatışma çıkaran dili çok yanlış, doğrudan genel başkanı olduğunuz partinin söylemiyle uyumsuz görüyorum" ifadesini kullandı.
BEŞTAŞ: BİZ KÜRDÜZ, KÜRT KÖKENLİ DEĞİLİZ
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Bostancı'nın ardından sözü alarak "Biz Kürdüz, Kürt kökenli değiliz. Bizde Ermeniler, Süryaniler, feministler ve Türkler de var. Biz Türkiye partisiyiz" dedi.
"MİLLETVEKİLLERİMİZİ TUTUKLAYARAK HDP'Yİ BİTİREMEZSİNİZ"
Söz sırası HDP'ye geldiğinde CNN Türk, NTV ve Habertürk gibi televizyon kanallarının canlı yayından çıktığını belirten Beştaş, açıklamalarına "İşte ayrımcılık böyle yapılır. Milletvekillerimizi tutuklayarak HDP'yi bitiremezsiniz. HDP 24 Haziran'a gümbür gümbür geliyor ve biz kazanacağız" diye devam etti.
KAHRAMAN SERT ÇIKTI: SİZİ TBMM'DEN ÇIKARACAĞIM
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise, Beştaş ve Buldan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Kahraman, "Kürt illeri" diye bir şey olmadığını iddia ederek şunları kaydetti:
"Türk coğrafyasında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti hükümeti var. Anayasaya üst düzeyde aykırıdır beyanlarınız. Türk illeri, Kürt illerini beyan edeni dışarı almak lazım. Gelin meramınızın böyle olmadığını söyleyin, yoksa sizi TBMM'den çıkaracağım. Kürt illeri nedir hanımefendi?"
Kaynak: haberinburada
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