Hdp'lilere Pasta Gözaltısı! Polis İhanet Kutlamasını Engelledi
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HDP'LİLERE PASTA GÖZALTISI! POLİS İHANET KUTLAMASINI ENGELLEDİ


HDP'lilere pasta gözaltısı! Polis ihanet kutlamasını engelledi
Tarih : 05 Nisan 2018, 02:30
Puan Ver : Hdp'lilere Pasta Gözaltısı! Polis İhanet Kutlamasını Engelledi(5/10)1

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle önlem alan polis, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Binası'na getirilen ve üzerinde 'Hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır' yazılı pastaya el koyarken, getiren 2 kişi de gözaltına alındı. HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı ise Nevruz etkinliğinde görev alanlara moral amacıyla eğlence düzenlediklerini ve pastanın bu amaçla getirildiğini öne sürdü.

POLİS ÖNLEM ALDI

Diyarbakır Polisi, bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın doğun nedeniyle kent genelinde önlemlerini arttırdı. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan HDP il binasında, HDP, DBP ve DTK'liler tarafından İmralı Cezaevinde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü için etkinlik düzenleneceği bilgisini alan polis, bina önünde önlem aldı.

PASTAYI GETİREN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öğlen saatlerinde bina içinde başlayan etkinlik devam ederken, saat 17.00'de bir araç ile üzerinde, 'Hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır' yazılı sarı, karmızı ve yeşil güllerle süslenmiş bir pasta getirildi. Polis pastaya bina girişinde el koyarken, getiren 2 kişiyi de gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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