HDP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI SELAHATTİN DEMİRTAŞ OLDU
Son Dakika! HDP Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Meclis, cezaevinde bulunan eski eş başkan Selahattin Demirtaş'ı aday gösterdi.
Bugün toplanan ve hâlen devam eden HDP Parti Meclisi'nde tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kesinleşti. Demirtaş'ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi.
Öte yandan HDP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda CHP'nin "sıfır baraj ittifakı"na da destek kararı çıktı.
Kaynak: Duvar.com
Kaynak: haberinburada
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