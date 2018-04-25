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HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oldu

HDP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI SELAHATTİN DEMİRTAŞ OLDU

Son Dakika! HDP Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Meclis, cezaevinde bulunan eski eş başkan Selahattin Demirtaş'ı aday gösterdi.

Tarih : 25 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Hdp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş Oldu(7/10)3

Bugün toplanan ve hâlen devam eden HDP Parti Meclisi'nde tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kesinleşti. Demirtaş'ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi.

Öte yandan HDP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda CHP'nin "sıfır baraj ittifakı"na da destek kararı çıktı.

Kaynak: Duvar.com

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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