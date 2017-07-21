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HDP'NİN KAÇAK VEKİLİNİN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLÜYOR


HDP'nin kaçak vekilinin milletvekilliği düşürülüyor
Tarih : 21 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : Hdp'nin Kaçak Vekilinin Milletvekilliği Düşürülüyor(5/10)1

Anayasa ve Adalet KArma Komisyonu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebini onaylayarak Meclis Genel Kurulu'na sevk etti.



5 BİRLEŞİME KATILMADIĞI GEREKÇESİYLE VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ



Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, AK Partili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis çalışmalarına 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin görüşüldü.



KOMİSYONDA OY ÇOKULUĞUYLA KABUL EDİLDİ



Faysal Sarıyıldız'ın savunmasının okutulmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek.



HDP'Lİ ÖZTÜRK'ÜN VEKİLLİĞİ DE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ



Öte yandan komisyonda daha önce HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar almıştı.



1 SENE ÖNCE YURT DIŞINA KAÇMIŞLARDI



HDP Van milletvekili Tuba Hezer Öztürk'ün Ankara'daki canlı bomba saldırısını gerçekleştiren PKK'lının ailesine taziyeye gitmesi çok tartışılmıştı. Ayrıca arabasının bagajında PKK'lılara sevk edilmek üzere silah taşıdığı iddia edilen HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da dokunulmazlık tartışmasının en önemli unsurlarından biriydi.



Tuba Hezer de Faysal Sarıyıldız da dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis Genel Kurul'unda oylama yapılmadan, yani bundan yaklaşık 1 sene önce "parti çalışmaları" için yurt dışına çıktı. O günden bu yana Türkiye'ye dönmediler.



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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