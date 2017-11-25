HDP'nin Van'da düzenlediği miting bomboş kaldı. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay boş meydana hitap etti.

BOŞ MEYDANA KONUŞMA YAPTI

HDP tarafından "Yaşamak ve Yaşatmak İçin Kalktık, Kalkıştık, Geliyoruz" sloganıyla Van'da miting düzenlendi. Vatandaşların ilgi göstermediği mitinge HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay katıldı. Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un cezaevinde yazdığı mektubun okunmasının ardından bir konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, boş meydana konuşma yaptı.LGBT'LİLERİ SAVUNDU

Konuşmasına LGBTİ'lileri savunan Kemalbay, şunları söyledi:

Demokratik bir anayasa için; kadın özgürlükleri, eşitlikleri, Kürt halkının özgürlükleri, laiklik, Alevi toplumunun özgürlükleri, LGBTİ'lilerin özgürlükleri, tüm ezilenlerin özgürlükleri için kolları sıvamalıyız.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe ve HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın da birer konuşma yaptığı miting, yerel sanatçıların verdiği konserin ardından sona erdi.

Kaynak: haberinburada