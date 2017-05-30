

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, dün Ankara'da gerçekleştirilen Parti Meclisi ile MYK toplantılarının sonuç bildirisi ve MYK içi görev dağılımına ilişkin bilgi verildi.







Sonuç bildirisinde, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiği belirtilerek, bugünlerde HDP'nin atacağı her adımın geleceği belirleyeceği ifade edildi.







Yeni bir demokratik anayasa ihtiyacının ertelenemez, temel politik bir görev olduğu belirtilen bildiride, demokrasi, barış, adalet ve emekten yana mücadele eden tüm kurumlar ile sivil toplum kuruluşları, demokratik bir anayasayı birlikte yapma hedefiyle ortak mücadeleye çağırıldı.







kaynak:habertürk