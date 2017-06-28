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hdp'ye geçecek iddialarına küfürlü yanıt!

HDP'YE GEÇECEK İDDİALARINA KÜFÜRLÜ YANIT!

Akşam gazetesinin "Tuncay Özkan HDP için gün sayıyor" haberi CHP'li Özkan'ı çıldırttı.

Tarih : 28 Haziran 2017, 10:38
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Akşam gazetesi bugün birinci sayfasından Yelda Gökdağ imzalı, “Özkan HDP için Gün Sayıyor” başlığıyla yaptığı haberde, Tuncay Özkan'ın HDP'ye geçeceğini iddia etti.



Akşam'ın bu iddiası üzerine Tuncay Özkan sosyal medya hesabından Akşam gazetesine yanıt verdi. Özkan sosyal medya hesabından Akşam'ın iddiasını paylaşarak, “Allah yakışan iftiradan korusun! ATTIĞINIZ B*K İLE ADALET GÜNEŞİNİ SIVAYAMAZSINIZ Hergün daha çok kokuşuyorsunuz. YALANCI @Aksam. B*KÇULAR!” diye yazdı.



 



 



kaynak:süperhaber








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