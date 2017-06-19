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hedef 1 milyon forma satmak

HEDEF 1 MİLYON FORMA SATMAK

Fikret Orman: Hayalimiz ilk etapta 1 milyon üç yıldızlı formayı satmak. Taraftarımız son yıllarda verdiği destek gibi bu yaz da formaları alacaklardır, buna inancım tam

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:24
Puan Ver : Hedef 1 Milyon Forma Satmak(6/10)7


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, camiaya Vodafone Park'ta verdiği iftar sonrası SABAH'a özel açıklamalar yaptı. Orman, "12 Temmuz'da üç yıldızlı formalarımız satışa çıkıyor. Arkadaşlar ayrıntılı bir hazırlık yapıyor. 12 Temmuz'a kadar iki yıldızlı formalar ve mevcut ürünler indirimli olarak satılacak. 12 Temmuz'dan itibaren taraftarımızdan üç yıldızlı formalarımızı almalarını istiyoruz. Hedefimiz, hayalimiz ilk etapta bir milyon üç yıldızlı forma satmak... Taraftarımızın son yıllarda camiaya verdiği destek ortada... Yine aynı desteği vereceklerine yürekten inanıyorum. Profesyoneller, yeni formalar üzerinde titizlikle çalışıyor. Taraftarımızın beğeneceği, son derece şık formalar olacak" dedi.



ABOUBAKAR'A RENNES KANCASI

Öte yandan Beşiktaş'ın yeniden renklerine bağlamak istediği Aboubakar'a Rennes'in talip olması moralleri bozdu. Beşiktaş, Kamerunlu santrforun bonservisini elinde bulunduran Lorient ve Porto'ya teklifini yapmış ve beklemeye geçmişti.

 



 



kaynak:sabah








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