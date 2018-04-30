HEDEF: İRAN! 'KANIT VAR' DEYİP ORTADOĞU'DA KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tüm dünyanın merakla beklediği konuşmayı yaptı. Netenyahu, İran'ın nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu ve ellerinde kanıt olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir basın toplantısı düzenleyerek İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.
ARŞİV KOPYALARI ELE GEÇİRİLDİ
İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.
ÖNCEDEN DUYURULDU
Netanyahu'nun bu akşam İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin önemli bir açıklama yapacağı ifade edilmişti.
Netanyahu'nın Tel Aviv'de konuşma yapacağı ifade edilmiş, konuşmanın dün gece Suriye'de yine İranlıların konuşlandığı bir üssü vurduklarına dair iddiaları değil, İran'la nükleer anlaşmayı ele alacağı belirtilmişti.
2015 YILINDA ANLAŞMA İMZALANMIŞTI
İsrailli bir gazeteci, Netanyahu'nun İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma konusunda 'yeni istihbarat bilgilerini' açıklayacağını öne sürmüştü.
Kaynak: haberinburada
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