Barcelona, Arda Turan'ı Geç Hatırladı
Başkent'teki Karargahlar Lağvedildi! Abd Yıllar Sonra Çekiliyor
Tunceli'de Çatışma: 3 Askerimiz Yaralandı
Hedef: İran! 'kanıt Var' Deyip Ortadoğu'da Krizin Fitilini Ateşledi
10 Günde Yapıldı, 7 Kilo Altın Harcandı, Irak'tan Alıcı Buldu
Fenerbahçe'den Tff'ye Başvuru!
Dev Operasyon İçin Düğmeye Basıldı! 58 Bin Personel Katılıyor
Emeklilere Bayram Ettirecek Haber! 2 İkramiye Yolda
Türkiye Operasyon Sinyali Verdi! Fransızlar Münbiç'i Korumaya Aldı
Burak Yılmaz'dan Büyük Fedakarlık!
Sergio Ramos'tan Barcelona'ya Gönderme!
1 Mayıs Öncesi Taksim Bariyerlerle Kapatıldı
Öğrenci Affı Geliyor! İşte Detayları
İyi Parti'nin İttifak Yapacağı Partiler Netleşti
Galatasaray'a Mariano'dan Kötü Martin Linnes'ten İyi Haber
Kaçak Konutlara Müjde! İmar Barışı Geliyor
Mısır'da Mohamed Salah Krizi Çıktı
Boydak Kardeşler İçin İstenen Ceza Belli Oldu!
Herkes Bu Videoyu Konuşuyor: Cennet Manzaralı Mezar Satışı!
Taksicilerden Uber'e Çalım! Pastadan Büyük Payı Kaptılar

Hedef: İran! 'Kanıt var' deyip Ortadoğu'da krizin fitilini ateşledi

HEDEF: İRAN! 'KANIT VAR' DEYİP ORTADOĞU'DA KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tüm dünyanın merakla beklediği konuşmayı yaptı. Netenyahu, İran'ın nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu ve ellerinde kanıt olduğunu söyledi.

Tarih : 30 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : Hedef: İran! 'kanıt Var' Deyip Ortadoğu'da Krizin Fitilini Ateşledi(5/10)1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir basın toplantısı düzenleyerek İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.

ARŞİV KOPYALARI ELE GEÇİRİLDİ

İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

ÖNCEDEN DUYURULDU

Netanyahu'nun bu akşam İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin önemli bir açıklama yapacağı ifade edilmişti.

Netanyahu'nın Tel Aviv'de konuşma yapacağı ifade edilmiş, konuşmanın dün gece Suriye'de yine İranlıların konuşlandığı bir üssü vurduklarına dair iddiaları değil, İran'la nükleer anlaşmayı ele alacağı belirtilmişti.

2015 YILINDA ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

İsrailli bir gazeteci, Netanyahu'nun İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma konusunda 'yeni istihbarat bilgilerini' açıklayacağını öne sürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hedef  İran    Kanıt  Var    Deyip  Ortadoğu  Da  Krizin  Fitilini  
Ateşledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER