ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Beşşar Esad'ı kastederek, "Bir savaş suçlusunu tolere edemeyiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Beşşar Esed'i kastederek, "Bir savaş suçlusunu tolere edemeyiz." dedi.

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Şeyh Temim, ikili görüşmeler öncesinde gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

TRUMP, İKİ ÜLKENİN BERABER ÇOK İYİ ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Katar Emiri için "arkadaşım" ifadesini kullanan Trump, "Ortadoğu'nun bu bölgesinde birlik için çalışıyoruz ve çok önemli gelişmeler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın ABD'den çok sayıda yeni silah almaya karar verdiğini vurgulayan Trump, iki ülkenin birçok alanda "beraber ve çok iyi çalıştığını" dile getirdi.

TRUMP: KATAR TERÖRE FİNANSMANINI SONLANDIRIYOR

Terörün finansmanı konusundaki gelişmelere de değinen Trump, "İlgili olduğumuz birçok ülkede terörizmin finansmanının sona erdiğinden emin oluyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve bazı diğer ülkeler terörün finansmanını sona erdiriyor." dedi.

Daha sonra söz alan Katar Emiri Şeyh Temim ise "Şunu açıkça dile getirmek isterim Bay Başkan, biz terörizmi finanse eden kişileri tolere etmedik ve etmeyeceğiz. Bölgede terörizmin finansmanının durdurulması konusunda ABD ile birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

"BİR SAVAŞ SUÇLUSUNU TOLERE EDEMEYİZ"

Şeyh Temim, özellikle Suriye'deki kimyasal silah saldırısından sonraki gelişmelere de dikkati çekerek, "Bugün elbette Suriye halkının çektiği acıları da konuşacağız. Ben ve Başkan Trump, bu meselenin hemen sona ermesi gerektiğini görüyoruz. Bir savaş suçlusunu ve kendi halkından yarım milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan birini tolere edemeyiz." ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ YENİDEN ISINDI

Hatırlanacağı gibi körfez ülkelerinin teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'a yönelik ambargo kararı alması, ABD ve Katar ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemişti. Ancak Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler iki ülkeyi birbirine yaklaştırdı.

Kaynak: haberinburada