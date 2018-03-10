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HEDEFE 800 METRE KALDI, TERÖRİSTLER AFRİN'DEN KAÇMAYA BAŞLADI


Hedefe 800 metre kaldı, teröristler Afrin'den kaçmaya başladı
Tarih : 10 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Hedefe 800 Metre Kaldı, Teröristler Afrin'den Kaçmaya Başladı(5/10)1

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO askerlerinin Afrin kent merkezine ilerlemeye devam ediyor. Askerlerimizin Afrin merkezine 800 metreye kadar yaklaşması teröristlere korku saldı.

HALEP'E KAÇARKEN REJİM GÜÇLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Terör örgütü PYD/PKK'nın sözde içişleri sorumlusu Hassan Beyram Afrin'den Halep'e kaçarken Alziyara geçişinde Esad Rejimine bağlı güçler tarafından yakalandı. Haberi Esad Rejimi'ne yakın Qasioun Haber Ajansı duyurdu.

ALZİYARA GEÇİŞİ

Alziyara geçişi Halep'in kuzey kırsalında yer alıyor ve bu geçiş Esed rejim güçleri ile terör örgütü YPG'nin işgal altında tutuğu alanların arasında yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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