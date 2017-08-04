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Hediye Edilen Kolinin İçinden, Taksi Plakası Olan Market Alışveriş Arabası Çıktı
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Hediye Edilen Kolinin İçinden, Taksi Plakası Olan Market Alışveriş Arabası Çıktı

HEDİYE EDİLEN KOLİNİN İÇİNDEN, TAKSİ PLAKASI OLAN MARKET ALIŞVERİŞ ARABASI ÇIKTI

Çanakkale'de evlenen bir çiftin arkadaşları,çifte koli içinde unutamayacakları bir düğün hediyesi verdi. Kutudan "Taksi" plakası olan, gelin arabası şeklinde süslenmiş bir market alışveriş arabası çıktı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : Hediye Edilen Kolinin İçinden, Taksi Plakası Olan Market Alışveriş Arabası Çıktı(6/10)2

Çanakkale'de dünya evine giren Gürkan ve Esin Çetin'e arkadaşları unutamayacakları bir düğün hediyesi verdi. Salona getirilen dev paketten çıkan market arabası, hem gelinle damadı hem de davetlileri şaşırttı.

ARKADAŞLARI SALONA DEV BİR KOLİ GETİRDİ

Ayvacık ilçesinde yaşayan Esin Can ve Gürkan Çetin, önceki gün düzenlenen bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Damat Gürkan Çetin'in arkadaşları, genç çifte unutamayacakları bir hediye vermek istedi. Takı töreninden hemen önce, hediye vermek istediklerini söyleyen arkadaşları, salona dev bir koli getirdi.

KOLİNİN İÇİNDEN MAKET ALIŞVERİŞ ARABASI ÇIKTI

Heyecanla paketi açan Damat Çetin, içerisinden önünde "Taksi" plakası olan, gelin arabası şeklinde süslenmiş bir market alışveriş arabası çıktığını gördü.DAMADI, ALIŞVERİŞ ARABASININ İÇİNE OTURTTULAR

Damat hediyeye anlam vermeye çalışırken, muzip arkadaşlar, bu sefer de bir direksiyon getirerek Gürkan Çetin'i alışveriş arabasının içerisine oturttu. Gelin Esin Can ise, eşini salonda bir süre gezdirdi. Arkadaşlarının damada hediyesi, davetlileri hem şaşırttı hem de güldürdü. Hediye araba ile hatıra fotoğrafı da çektirilmesinin ardından, düğün kaldığı yerden devam etti. -

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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