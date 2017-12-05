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Heidi Klum'un Mekanik At Üzerinde Soyunduğu Anların Videosu Yüz Binlerce Beğeni Aldı

HEİDİ KLUM'UN MEKANİK AT ÜZERİNDE SOYUNDUĞU ANLARIN VİDEOSU YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Victoris's Secret'ın eski mankeni Heidi Klum, mekanik at üzerinde soyundu. Klum'un Instagram hesabından paylaştığı ve çocuklar gibi eğlendiği anların videosu 325 binden fazla beğeni aldı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Heidi Klum'un Mekanik At Üzerinde Soyunduğu Anların Videosu Yüz Binlerce Beğeni Aldı(8/10)4

Cesur pozları ve videolarıyla adından çok sıkça bahsettiren dünyaca ünlü televizyon yıldızı Hedi Klum, mekanik at üzerinde soyunarak adından yeniden bahsettirmeyi başardı.

MEKANİK AT ÜZERİNDE ÇOCUK GİBİ EĞLENDİ

44 yaşındaki eski Victoris's Secret mankeni Klum, mekanik at üzerinde çocuklar gibi eğlendi. Bir ara yaşadığı mutluluğun heyecanıyla üzerindeki kazağı çıkaran Klum, bu şekilde eğlencesine bir süre daha devam etti.

BİR GÜNDE 325 BİN BEĞENİ ALDI

Klum, daha sonra çocuklar gibi eğlendiği anların videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Klum'un Instagram paylaşımı bir gün içerisinde 325 binden fazla beğeni aldı.

İşte Heidi Klum'un Instagram paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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