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Helikopter Kriziyle İlgili Yunanistan'dan İlk Açıklama: Önemsemiyoruz
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Helikopter kriziyle ilgili Yunanistan'dan ilk açıklama: Önemsemiyoruz

HELİKOPTER KRİZİYLE İLGİLİ YUNANİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA: ÖNEMSEMİYORUZ

Yunanistan başbakanlık kaynakları, Türk helikopterine uyarı ateşi açıldığı iddialarına yönelik, "Olayı çok önemli olarak görmüyoruz" dedi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 20:40
Puan Ver : Helikopter Kriziyle İlgili Yunanistan'dan İlk Açıklama: Önemsemiyoruz(7/10)3

Yunanistan başbakanlık kaynakları, Ro Adası açıklarında uçan Türk helikopterine Yunan askerinin uyarı ateşi açtığı iddialarına karşılık açıklama yaptı.

"UYARMAK İÇİN HAREKET ETTİK, OLAY SONA ERDİ"

Yunan başbakanlık kaynakları, "Olayı çok önemli saymıyoruz. Türk helikopteri, Yunan hava sahasını ihlal etmedi. Türk helikopteri ışıklarını söndürüp, Yunan hava sahası sınırlarında uçtu. Biz de uyarmak için hareket ettik ve olay öylece sona erdi" şeklinde açıklama yaptı.

UYARI OLARAK TERS İSTİKAMETE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan Yunan medyası, Meis adasının yakınında bulunan Ro adası açıklarında Yunan askerlerinin pazartesi akşam saatlerinde, bir Türk Sahil Güvenlik helikopterine uyarı olarak ters istikamette ateş açtığını yazmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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