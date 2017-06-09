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HELİKOPTERE ROKETLİ SALDIRIYLA İLGİLİ TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ


HELİKOPTERE ROKETLİ SALDIRIYLA İLGİLİ TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Tarih : 09 Haziran 2017, 16:53
Puan Ver : Helikoptere Roketli Saldırıyla İlgili Tsk'dan Açıklama Geldi(5/10)7


Yapılan bilgilendirmede, "Helikopterimize atılan ve isabet etmeyen roketlerden birisi helikopterin kuyruk rotorunun alt tarafında patlamış; bunun sonucunda mecburi iniş yapan helikopterimizdeki görevli tüm kahraman silah arkadaşlarımız bölgeye sevk edilen diğer helikopterlerce tahliye edilmiştir. Yaralı personelimiz bulunmamaktadır" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndan yapılan bilgilendirme şunlara yer verildi: "08 Haziran 2017 tarihinde saat 21.00 sularında Hakkâri ili Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde malzeme nakli maksadıyla intikal halinde bulunan Sikorsky tipi helikopterimize bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırıda bulunulmuştur. Helikopterimize atılan ve isabet etmeyen roketlerden birisi helikopterin kuyruk rotorunun alt tarafında patlamış; bunun sonucunda mecburi iniş yapan helikopterimizdeki görevli tüm kahraman silah arkadaşlarımız bölgeye sevk edilen diğer helikopterlerce tahliye edilmiştir. Yaralı personelimiz bulunmamaktadır. Süratle bölgeye insansız hava araçları ve takviye birlikler gönderilmiş, bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon başlatılmıştır.   Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti bölgeye intikal etmiş, şu anda helikopterin yerinde inceleme faaliyeti devam etmektedir."



 



kaynak:milliyet








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