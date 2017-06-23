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helikopterler için kritik hamle! imzalar atıldı

HELİKOPTERLER İÇİN KRİTİK HAMLE! İMZALAR ATILDI

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik olarak bir sözleşme imzalandı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 13:58
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ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik olarak toplam tutarı 11 milyon 500 bin TL ve 12 milyon 300 bin dolar olan bir sözleşme imzalandı.



ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik olarak toplam tutarı 11 milyon 500 bin TL ve 12 milyon 300 bin dolar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2021 yılları arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








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