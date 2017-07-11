HELİN AVŞAR, "SICAK" NOTUYLA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA YÜREK HOPLATTI
Geçtiğimiz yılın son aylarında evliliğini sonlandıran Helin Avşar'ın sosyal medya hesabından "sıcak" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.
Son dönemlerde cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Hülya Avşar'a kardeşi Helin Avşar da ayak uydurdu.
FİT VÜCUDUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Geçtiğimiz yılın son aylarında evliliğini sonlandıran Helin Avşar, şimdilerde Ayvalık'ta tatil yapıyor. Tatilden paylaştığı fotoğraflarla fit vücudunu gözler önüne seren Avşar'ın son yorumu sıcaklarla ilgili oldu.
FOTOĞRAFA "SICAK" NOTUNU DÜŞTÜ
Mayolu bir selfiesini takipçilerinin beğenisine sunan Helin Avşar, instagram'da yayımladığı fotoğrafa "Sıcak" notunu yazdı.
İşte Helin Avşar'ın o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu İle İstanbul'a Yürüyen Veysel Kılıç'tan 'gözaltı' Açıklaması
- 15 Temmuz Şehidinin Annesi: Kılıçdaroğlu Vatan Haini Gibi Davranmayı Bıraksın Artık
- Borsa İstanbul 102 Bin Seviyesini Aştı
- Yüzme Bilmeyen Gencin Cesareti Hayat Kurtardı! O Günden Beri Kardeşler
- Ziyaretçi Akınına Uğrayan Taş Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin İstediği Lucas Perez'in Formasını Elinden Aldılar
- Emre Çolak, Kendisi Adına Yapılan Grafitiyi Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
- Bayern Münih, Real Madrid'li James Rodriguez'i 2 Yıllığına Kiraladı
- Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
- Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
DÜNYA HABERLERİ
- Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
- Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
- Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
- Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem
Bu Haberle İlgili Yorumlar