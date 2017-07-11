Son dönemlerde cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Hülya Avşar'a kardeşi Helin Avşar da ayak uydurdu.

FİT VÜCUDUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Geçtiğimiz yılın son aylarında evliliğini sonlandıran Helin Avşar, şimdilerde Ayvalık'ta tatil yapıyor. Tatilden paylaştığı fotoğraflarla fit vücudunu gözler önüne seren Avşar'ın son yorumu sıcaklarla ilgili oldu.

FOTOĞRAFA "SICAK" NOTUNU DÜŞTÜ

Mayolu bir selfiesini takipçilerinin beğenisine sunan Helin Avşar, instagram'da yayımladığı fotoğrafa "Sıcak" notunu yazdı.

İşte Helin Avşar'ın o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada