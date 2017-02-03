HELİN AVŞAR'DAN 'EVETLİ CUMALAR'
Helin Avşar, "Evet'li Cumalar" yazılı notunu paylaşarak, Anayasa değişiklik referandumunda rengini belli etti. Ancak bir süre sonra paylaşımı silen Helin Avşar, bir süre sonra tekrar paylaşıp tekrar sildi.
Bir magazin programında yorumculuk yapan Helin Avşar, Anayasa değişikliğine dair yapılacak olan referandumda rengini belli etti. Avşar, Instagram hesabından “Evet'li Cumalar… Cumamız mübarek olsun” yazılı notun fotoğrafını paylaştı. Ancak Helin Avşar, ‘Evet'li paylaşımı sabah saatlerinde yapmasının ardından 30 dakika sonra kaldırıp saatler ilerledikten sonra tekrar paylaştı.
BİR YAZIP BİR SİLDİ
Helin Avşar, paylaşımında samimi değilmişçesine, kimsenin anlam veremediği bir şekilde ilerleyen saatlerde paylaşımını tekrar kaldırdı.
kaynak:sözcü
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