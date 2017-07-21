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HEM SUÇLU, HEM GÜÇLÜLER! TEK CÜMLE KURAN GÜVENLİĞİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER


Hem suçlu, hem güçlüler! Tek cümle kuran güvenliği öldüresiye dövdüler
Tarih : 21 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : Hem Suçlu, Hem Güçlüler! Tek Cümle Kuran Güvenliği Öldüresiye Dövdüler(10/10)6

Gaziantep'te özel bir hastaneye getirilen hastanın yakınları, kendilerini sessiz olmaları yönünde uyaran özel güvenlik görevlisi Abdülkadir Demir'e saldırdı. 8 kişilik grubun Demir'i dövmesi, hastanedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

TAŞKINLIK ÇIKARDILAR

Olay, geçen salı günü 25 Aralık Mahallesi'ndeki Özel Deva Hastanesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde acil servise hasta getiren 8 kişilik grup, iddiaya göre hastanede taşkınlık çıkardı.

UYARAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRESİYE DÖNDÜLER

Hasta yakınları, kendilerini gürültü yapmamaları yönünde uyaran hastanenin özel güvenlik görevlisi Abdülkadir Demir'e saldırdı. Öldüresiye dövülen Demir, vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanırken, hasta yakınları ise olay yerinden kaçtı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ARANIYOR

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, yaşananlar acil servisteki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtları inceleyen polis olaya karıştığı belirlenen isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olaya karıştığı belirlenen 4 kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Abdülkadir Demir'in dövülmesi hastanedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 8 kişilik grubun Demir'i tekme- tokat dövmesi, onun ise saldırganlardan kurtulmaya çalıştığı yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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