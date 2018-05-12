HEMŞİRE KILIĞINA GİRİP HASTANEDEN BEBEK KAÇIRAN KADIN TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'da hemşire kılığına girerek Suriye uyruklu bir ailenin yeni doğan bebeklerini hastaneden kaçıran kadın tutuklandı.
Afyonkarahisar'da hemşire kılığına girerek Suriye uyruklu bir ailenin yeni doğan bebeklerini hastaneden kaçıran kadın tutuklandı.
HASTANEDEN BEBEK KAÇIRMIŞTI
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B Blok 1'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi'nden dün Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçıran Emine Ö., nikahsız eşi Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. adliyeye çıkartılmıştı. Hakim karşısına çıkan Emine Ö. nikahsız eşi Fazlı Ç.'den hamile olduğunu ve düşük yapması nedeniyle çocuğu kaçırdığını belirttiği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emine Ö., ifadesinin ardından tutuklanırken olayda ilgisi olduğu belirtilen şüpheliler, Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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