

Sigara içmenin, dünya genelinde 10 kişiden birinin ölümüne neden olduğu bildirildi. BBC'nin haberine göre, "The Lancet" dergisinde yayımlanan "Küresel Hastalık Yükü" başlıklı raporda, yarısı Çin, Hindistan, ABD ve Rusya'da olmak üzere dünya genelinde sigara içen her 10 kişiden birinin öldüğü belirtildi. Yıllardır devam eden tütün kontrol politikalarına rağmen sigara içen nüfusun arttığına dikkat çekilen raporda, 1990-2015 yıllarında 195 ülke ve kara parçasındaki sigara içme alışkanlıkları incelendi.