Benzin Ve Gazyağına Zam Geldi
İsrail'e Roket Saldırısını Deaş Üstlendi
Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!
Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi!
Diyarbakır'da Pkk'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!
Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim
Buray Eşinden Boşanıyor
Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun
Erken Emeklilikte 6 Yıl Avantajı!
Pasaportlarda O Zorunluluk Kalkıyor!
Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!
Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!
Kılıçdaroğlu: Yahu Ben Size Ne Yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Gelinler İçin Makyaj Trendleri

her 4 kalp krizinden biri sessiz geliyor çünkü…

HER 4 KALP KRİZİNDEN BİRİ SESSİZ GELİYOR ÇÜNKÜ…

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Ertan, kalp krizine yapılacak zamanında ve doğru müdahalenin hayat kurtaracağına dikkat çekti.

Tarih : 10 Nisan 2017, 15:23
Puan Ver : Her 4 Kalp Krizinden Biri Sessiz Geliyor Çünkü…(5/10)7


Kalp krizi, kalbi besleyen koroner damarların ani şekilde tıkanması ve bu damarların beslediği kalp kası kitlesinin kaybına yol açmasıyla gelişiyor. Hayatı tehdit eden bu tablo dünyadaki ölüm nedenleri arasında da ilk sırada yer alıyor.



10-16 Nisan Kalp Haftası nedeniyle açıklamalar yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Ertan, kalp krizine yapılacak zamanında ve doğru müdahalenin hayat kurtaracağına dikkat çekiyor. Doç. Dr. Çağatay Ertan, bu nedenle kalp krizi geçirdiği fark edilen hastaya ilk 2 saatte müdahale etmenin çok önemli olduğunu belirtiyor.



Toplumda görülme sıklığı yaşla birlikte artan kalp krizinin özellikle son yıllarda gençlerde de yükselme eğiliminde olması risk faktörlerinin kontrol altında tutulmasının önemini ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte, ilk iki saat içinde müdahale edilen krizlerde hastanın yaşama şansı da yükseliyor. Hayat kurtarmanın yanında, kalp krizlerine ne kadar erken müdahale edilirse, o kadar çok kalp dokusu korunabiliyor. Zaman kaybedilmesini bağlı, hastada önemli miktarda kas dokusunun kaybedilmesi halinde ise ileride kalp yetersizliği sorunun yaşanabileceğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Ertan, bu hastaların aynı zamanda ani ölümlere neden olan ritim bozukluklarına karşı da açık olduğunu söylüyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Her  4  Kalp  Krizinden  Biri  Sessiz  Geliyor  Çünkü…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER