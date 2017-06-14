Parfüm Güneş Yanıklarına Neden Olabilir
Ikby'deki Siyasi Krizde Çözüm Arayışları
Suudi Savaş Gemisi Vuruldu
15 Temmuz İçin Bir Haftalık Anma Planlanıyor
Dursun Özbek, Bruma Transferini Resmen Açıkladı
Askeri Gemide Görevli Subaya Fetö Gözaltısı
Engin Altan Düzyatan Öldü İddiası Sevenlerini Korkuttu!
Dolarda Sert Düşüş!
Her 5 Kişiden,3 Kişi Obezite İle Mücadele Ediyor!
Abd'de Cumhuriyetçi Siyasetçiye Silahlı Saldırı
Chp'den Enis Berberoğlu Kararı İçin Açıklama
İdo Yaz Tarifesine Geçti, Fiyatları İndirdi!
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
Abd'de Silahlı Saldırı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu Hakkında Tutuklama Kararı
Adapazarı'nda Mahalle Halkı Sapık Nöbetinde
6.2 Büyüklüğündeki Depremden Sonra Deniz Bu Hale Geldi!
Tarkan'ın Yeni Albümü Yarın Müzikseverlerle Buluşuyor
Akciğer İçin İyi Bir Temizleyici Aynı Zamanda…

her 5 kişiden,3 kişi obezite ile mücadele ediyor!

HER 5 KİŞİDEN,3 KİŞİ OBEZİTE İLE MÜCADELE EDİYOR!

Günümüzün hastalığı olan “obezite” her geçen gün büyüyor. Yolda giderken etrafınıza baktığınızda 5 kişiden en az,3 kişinin fazla kilosu var.

Tarih : 14 Haziran 2017, 17:11
Puan Ver : Her 5 Kişiden,3 Kişi Obezite İle Mücadele Ediyor!(5/10)4


Günümüzün hastalığı olan “obezite” her geçen gün büyüyor. Yolda giderken etrafınıza baktığınızda 5 kişiden en az,3 kişinin fazla kilosu var. Obezite sadece görüntümüzü değil maalesef ki sağlımızı ciddi derece de tehdit ediyor. Şeker, kalp, tansiyon... Bu tür hastalıklara davetiye çıkartıyor. Son zamanlar da çok fazla yapılmaya başlanan obezite ameliyatını Doç.Dr.Ali Durmuş anlattı.



OBEZİTE NEDİR?



Obezite, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Obezite Cerrahisi ile BMI 40 ve üzeri ya da 35 yandaş hastalığı( diyabet, tansiyon vb…) olan kişiler için önemli bir ameliyattır.



Laparoskopik bir şekilde gerçekleşen bu ameliyat ortalama 1 saat sürer, kapalı yapıldığı için hastanın iyileşme konforu oldukça yüksektir. Hastanın Tüp Mide ameliyatı gerçekleştirildikten sonra ortalama 1.5 yıl içerisinde ideal kiloya düşmesi beklenir. Tabi ki bu durum ameliyata girilen kilo ile de bağlantılıdır. Bu ameliyatı olan kişiler, ameliyat sonrası 1 hafta içinde normal hayatına dönebilirler.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Her  5  Kişiden3  Kişi  Obezite  İle  Mücadele  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER