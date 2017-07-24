Galatasaray'ın kötü gidişatı sürerken taraftarlar umut olarak geçmişte yaşanan parlak günlerin mimarlarından Abdurrahim Albayrak'a sarıldı. Galatasaraylılar, Albayrak'ın Instagrama yüklediği fotoğrafların altına "Kurtar bizi Baba", "Geri dön ne olur geri dön", "Gel beraber mesut olalım" şeklinde yorumlar atıyor.

2018'DEKİ SEÇİM İÇİN SÖZ VERMİŞTİ

Camianın sevilen ismi Abdurrahim Albayrak yeterince dinlendiğini belirterek 2018 yılını işaret etmişti. Bu tarihteki başkanlık seçimi için de 3 kere aday olacağını ifade etmişti. Dursun Özbek yönetiminin kötü gidişi sonrası gözler Albayrak'a çevrildi..

Kaynak: haberinburada