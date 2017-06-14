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her gün kullanmak ölüm riskini artırıyor

HER GÜN KULLANMAK ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

The Daily Telegraph gazetesi, her gün bir aspirin almanın yılda 3 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığını gösteren bir araştırmayı birinci sayfasına taşıdı

Tarih : 14 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Her Gün Kullanmak Ölüm Riskini Artırıyor(7/10)9


Gazeteye göre İngiltere'deki yaşlıların yüzde 40'ı kalp krizi ve felç riskini azaltmak için her gün bir aspirin kullanıyor. Her gün bir aspirin alan kişilerin ölümcül kanamalarla karşılaşma ihtimali yükseliyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre; Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmasına göre 75 yaşından büyük insanlarda bu ihtimal 10 katına kadar yükseliyor.



Uzmanlar daha önce kalp krizi veya felç geçirmiş insanların aspirin kullanmaya devam etmesini tavsiye ederken buna karşı kanama ihtimalini azaltan başka ilaçlar da almalarını söylüyor.



Doktorlar ise aspirin kullanmaya başlayacak veya bırakacak insanların önce bir doktora danışmasını tavsiye ediyor.



 



kaynak:sabah








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